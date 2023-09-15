İki ayağını biçerdövere kaptıran operatör hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan ayçiçeği hasadını kendi biçerdöveri ile yaptığı esnada iki ayağını helezona kaptıran operatör, ampute olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Operatörün kazadan dakikalar öncesinde hasat yaptığı paylaşım ise yürekleri parçaladı.

Tavas'ın Sofular Mahallesi'nde bulunan tarlada meydana gelen olayda; 24 yaşındaki Barış Can Çetin, hasat işlemleri için memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar Mahallesi'nden Denizli'nin Tavas ilçesine geldi. Geçtiğimiz aylarda bölgedeki arpa ve buğday hasadını tamamlayan Çetin, yaklaşan ayçiçeği hasadı için bölgeden ayrılmadı. Günlerdir Sofular Mahallesi'nin ayçiçeği hasadını sürdüren Çetin, dün akşam saatlerine doğru N.E.'nin tarlasını hasat etmek için makinesini çalıştırdı. Tarlada hasat yaptığı sırada, ayçiçeğinin ıslak olması nedeniyle tıkanan helezona müdahale etmek isteyen Çetin, tarla sahibi N.E.'den makinesini sürmesini istedi. Biçerdöveri süren N.E., helezon kısmında gürültülü seslerin gelmesi üzerine acil butonuna basarak makineyi durdurdu. Çevredeki vatandaşların bağırışları ile aşağıya inen tarla sahibi, Çetin'in ayaklarını helezona kaptırdığını gördü.

İki ayağını kaybetti

Kanlar içerisinde yığılan ve iki bacağını olay yerinde kaybeden Çetin için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine hızlıca giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tavas İtfaiye Şubesi ekibi, helezona ayakları sıkışan operatörü kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekibinin de müdahalesi ile iki ayağını makineye kaptıran operatör, ampute olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan operatör, hızlıca ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Çetin, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Son görüntüsü ortaya çıktı

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Barış Can Çetin'in cenazesi, bugün toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar Mahallesi'ne gönderildi. Çetin'den geriye, kazadan dakikalar öncesinde ayçiçeği hasadı yaptığı esnada sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kaldı. Görüntülerde, Çetin'in müzik eşliğinde eğlendiği ve hasat yaptığı ürünleri çektiği görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)