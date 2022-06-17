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  3. İki ayrı bölgede görüldüler! Burası Türkiye: Devasa yılanları görenler gözlerine inanamadı!

İki ayrı bölgede görüldüler! Burası Türkiye: Devasa yılanları görenler gözlerine inanamadı!

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki iki ayrı bölgede görüntülenen dev yılanlar vatandaşlarda korku yarattı.

İki ayrı bölgede görüldüler! Burası Türkiye: Devasa yılanları görenler gözlerine inanamadı! 117

Havaların ısınmasıyla birlikte son zamanlarda yılanlar görülmeye başlandı.