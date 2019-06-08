İki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye linç girişimi

MALATYA'da, iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Serdar K. (38), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından kalabalığın elinden güçlükle kurtarılan Serdar K., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Vilayet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K., parkta oynayan 8 ve 9 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak istedi. Parkta oturan vatandaşlar durumu fark ederek Serdar K.'ya tepki gösterdi. Çevredekiler olayı duyarak Serdar K.'yı linç etmek istedi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri kalabalığın içerisine girerek, Serdar K.'yı güçlükle kurtardı. Yere yığılan Serdar K., çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Vücuduna aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle hafif yaralanan Serdar K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA