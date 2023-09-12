İki çocuk annesi hamile eşini öldüren koca suçlamaları kabul etmedi

Denizli'nin Buldan ilçesinde, ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesi Hatice Çaltı'yı öldürdüğü iddiasıyla iki kez gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle dava açılan koca, suçsuz olduğunu savunarak, beraatını istedi.

Denizli'de 11 Mayıs 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan iki çocuk annesi, ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı, (43) ihbar üzerine giden ekipler tarafından banyo küvetinde hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kadının sabah saatlerinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda ön otopsisi tamamlanınca korkunç bir detay da ortaya çıktı. Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında ise boğuşmadan kaynaklı çizikler tespit edildi. Ayrıca, Hatice Çaltı'nın tırnaklarında deri dokuları bulunarak adli tıp incelemesine gönderildi. Yapılan ön otopsinin ardından genç kadının öldürülme ihtimali netlik kazanırken; şüpheli olarak Çaltı'nın eşi R. Çaltı (46) gözaltına alındı. Sürekli çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri tespit edilen R. Çaltı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcı itiraz etti

Buldan Cumhuriyet Savcısı'nın karara itiraz etmesi üzerine aynı gece Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada itiraz kabul edilerek ve şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli, adli kontrolle serbest kaldıktan saatler sonra yeniden gözaltına alındı. Buldan Adliyesine sevk edilen Çaltı, adli kontrol kararına yapılan itirazı kabul eden Denizli 1. Ağır Cezaya Mahkemesinde görülen duruşmaya güvenlik gerekçesiyle SEGBİS üzerinden katıldı. Dosyadaki bilgi ve delillere göre şüpheli bulunan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alınan R. Çaltı'nın eşinin ölümüne hırsızlık süsü vermeye çalıştığı ve banyodaki musluğu açık bıraktığı ortaya çıktı. Devam eden soruşturma çerçevesinde R. Çaltı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, zanlının verdiği ifadelerle güvenlik kamera görüntülerinin çeliştiği ve eşini banyoda öldürdüğü delillerle belirlendi. Olayı tarlada çalışırken öğrendiğini iddia eden zanlının üzerinin ıslak olduğu ve incelenen güvenlik kameralarında ise evin etrafından dolaşıp içeri girdiği kaydedildi.

Koca suçsuz olduğunu savundu

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık R. Çaltı, maktul Hatice Çaltı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunması istenen R. Çaltı, hakkındaki suçlamaları ret etti. Eşinin öldüğü haberini tarlada çalışırken yakınlarından aldığını ve suçsuz olduğunu savunan R. Çaltı, mahkeme heyetinden beratını talep etti.

Savunmaların tamamlanması ile birlikte mahkeme, sanığın husumetlisi olup olmadığının belirlenmesi, cep telefonunun incelenmesi, cinayetin yaşandığı dönemde sanığın eşi ve eşinin yakınları ile yaptığı görüşmelerin tespitine yönelik dijital materyallerin incelenmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)