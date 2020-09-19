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İki çocuk annesinin acı sonu! Evinin penceresini silerken hayatını kaybetti

Adana'da 2 çocuk annesi bir kadın 14 katlı bir apartmanın 11'inci katındaki evinin penceresini sildiği sırada bir anlık dengesini kaybedip aşağı düşerek hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri kadının cesedini morga kaldırırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde yaşanan olayda evinin camlarını silmek isteyen bir kadın, dengesini kaybederek aşağı düşüp yaşamını yitirdi. Durumu gören komşuları şoka uğrarken olay yerine gelen 112 ekipleri ise 2 çocuk annesi kadının cesedini ambulansla morga götürdü.

İddiaya göre, polis eşi Ülfet Yıldız, 11. kattaki evinin penceresini silmek için sandalyeye çıktı. Bir süre camı silen genç kadın, daha sonra dengesini kaybedip elindeki temizlik beziyle birlikte apartmanın terasındaki beton zemine düştü. Sesi duyan apartman sakinleri camdan dışarı baktıklarında kadının yerde yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

İki çocuk annesinin acı sonu! Evinin penceresini silerken hayatını kaybetti

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini saptadı. Olay yerine gelen polis, kadının ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Komşuları, yaşanan kaza karşısında şok oldu. Kadının cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İki çocuk annesinin acı sonu! Evinin penceresini silerken hayatını kaybetti

Okan Gül
Video Editörü


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