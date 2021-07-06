İki doz aşı olan 450 kişi koronavirüse yakalandı!

İsrail, aşının Delta varyantına karşı daha az etkili olduğunu doğruladı, gözler üçüncü doza çevirildi. Başbakan Bennett, Sağlık Bakanlığı'na, teşvik edici aşı için 'hayati bilgiler' sağlamak amacıyla, Pfizer aşısının uzun vadeli etkinliğine yönelik tıbbi çalışmaları teşvik etmesi talimatını verdi.

BİONTECH DELTA VARYANTINA ÇARE OLAMIYOR

İsrail Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü, Pfizer-BioNTech COVID aşısının hastaneye yatmayı ve ciddi vakaları büyük ölçüde önlediğini, ancak koronavirüsün Delta varyantının yayılmasını önlemede önemli ölçüde daha az etkili olduğunu gösteren verileri yayınladı.

Bakanlığa göre, Delta varyantının yayılması göz önüne alındığında, Pfizer aşısının semptomatik COVID-19'u önlemedeki etkinliği yüzde 30'dan yüzde 64'e düştü. Veriler, gerginliklerin daha az yaygın olduğu Mayıs ayında aşının %94,3 etkili olduğunu gösteriyor.

Orijinal COVID-19 türünden iki kat daha bulaşıcı olduğuna inanılan Delta varyantının, son iki hafta içinde İsrail'deki yeni vakaların %90'ından sorumlu olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte veriler, aşının ciddi semptomları ve hastaneye yatışı önlemeye karşı hala oldukça etkili olduğunu da gösteriyor. Mayıs ayında bu rakam %98,2, Haziran ayında ise %93 idi. Pazartesi akşamı Sağlık Bakanlığı, gece yarısından bu yana 369 kişiye koronavirüs teşhisi konulduğunu ve ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 2.766'ya ulaştığını söyledi.

70 kişi hastaneye kaldırıldı ve 35'i ağır durumdaydı. Bir hafta önce bu ciddi durumda sadece 22 kişi vardı.

BENZER BİR HABER NORVEÇTEN GELDİ

İsrail, yeni vakaların çoğunu aşılanmış kişilerin oluşturduğu belirtilirken, benzer bir haber Norveç'ten de geldi.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI), iki doz aşı olan 450 kişide koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını, bunlardan 21'inin 75 yaş üstü olduğu, 26'sının ise hastaneye yatırıldığını bildirdi.

FHI Başhekimi Sara Viksmoen Watle, "Tam aşılanmışlar arasında bu tür çığır açan enfeksiyonların insidansı çok düşüktür" derken, Sağlık Müdür Yardımcısı Espen Rostrup Nakstad, aşıların enfeksiyona karşı kesinlikle yüzde 100 koruma sağlamadığını vurguladı. Nakstad, "Yaklaşık on aşılıdan birinin virüse yakalababileceğini biliyoruz. Neyse ki, pek azı ciddi bir hastalığa yakalanıyor çünkü aşının etkisi yüksek" diye konuştu.

Yetişkin nüfusunun yüzde 37'si tam aşılanan Norveç'te şimdiye kadar 132 bin koronavirüs vakası, 800 ölüm gerçekleşti.