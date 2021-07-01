Delta varyantı Türkiye'de de hızla yayılmaya başlayınca Sağlık Bakanlığı aşılamada hız kazanılması için iki doz arasındaki aralığı azalttı. Bununla birlikte sağlık çalışanlarının yanı sıra 50 yaş ve üstü bireylere üçüncü doz aşı yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda akıllarında soru işareti bulunan vatandaşlar İki doz Biontech olanlara üçüncü doz aşı yapılacak mı? 3.doz aşı farklı olabilir mi? Sinovac'tan sonra Biontech yapılır mı? sorularına yanıt arıyor.

İKİ DOZ BİONTECH OLANLARA ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI YAPILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre 50 yaş ve üzerinde olan tüm vatandaşlar hangi aşıyı olmuşsa olsunlar üçüncü doz aşı olacaklar.

Bu açıklamaya göre Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri sonucunda iki doz BioNTech aşısı olmuş kişilere üçüncü doz aşı yapılabilecek.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun üçüncü doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz."

3.DOZ AŞI FARKLI OLABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre vatandaşlar üçüncü dozda farklı bir aşı yaptırabilir. Örneğin, iki doz Sinovac aşısı olan bir vatandaş üçüncü dozu BioNTech yaptırabilecek. Bu durum BioNTech aşısı olan kişiler için de geçerli.

Bakan Koca bu konuda şöyle dedi:

"Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz."

SİNOVAC'TAN SONRA BİONTECH YAPILIR MI?

Sinovac aşısının 50 yaş ve üzeri vatandaşlarla oluşturduğu antikor seviyesinin ilerleyen süreçte azaldığı tespit edilmişti. Bunun üzerine uzmanlar iki doz Sinovac aşısı olan vatandaşlara üçüncü dozun BioNTech aşısıyla yapılmasını önermişti. Kısaca Sinovac aşısının ardından isteyenler BioNTech aşısı olabilirler.

Bu konuda Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları söylüyor:

"Kanımca yapılması gereken 2 doz Sinovac olanlara bir ek doz BioNTech / Pfizer aşısı yapılmasıydı. Sinovac 2.dozundan 1 ay sonra 1 doz BioNTech / Pfizer yapılabilir. "