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  3. İki elti tek adama kaçmıştı, Muammer Ay ikisini de alışverişe çıkardı

İki elti tek adama kaçmıştı, Muammer Ay ikisini de alışverişe çıkardı

Esra Erol programı sayesinde iki eltinin aynı adama kaçtığı haberi Türkiye gündemine düşmüştü. Akılalmaz olay halen konuşulmaya devam ederken Muammer Ay, kendisine kaçan iki elti ile beraber alışverişe çıktı.

İki elti tek adama kaçmıştı, Muammer Ay ikisini de alışverişe çıkardı

Esra Erol'un programında akıllara durgunluk veren olay yaşanmıştı. isimleri Hamide Duman olan iki elti kocalarını bırakarak Mustafa Ay isimli yufkacıya kaçmıştı. Türkiye gündemine damga vuran olay, kadınlardan birinin kocasının yardım istemesiyle ortaya çıkmıştı.

İKİ ELTİYİ BERABER ALIŞVERİŞE ÇIKARDI

Günlerdir Türkiye'nin gündemine oturan bu konu devam ederken Muammer Ay, iki eltiyi alışverişe çıkardı. Güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınan olayda eltilerin Muammer Ay'ı arkadan takip ettiği görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği 2 çocuğunun annesi Hamide Duman ve eltisinin 11 Mart günü yok olması üzerine canlı yayına çıkmıştı. Ardından iki elti canlı yayına telefon ile bağlanarak Muammer Ay ile mutlu olduklarını ve eşlerinin kendilerine sahip çıkmadığını için geri dönmeyeceklerini söyledi.

Büyük elti Hamide Duman, Muammer Ay ile ilişkiye başlamasının nedeninin eşi olduğunu ifade ederek, "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" demişti. Duman'ın bu sözleri Esra Erol da dahil herkesi çileden çıkarmıştı.

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