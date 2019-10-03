"İki fakültemizde eğitim öğretim faaliyetlere ara verildi"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu faaliyetlerine 22 Ekim'e kadar ara verildiğini açıkladı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın depremde hasar gören üniversite yerleşkelerinin durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Deprem sonrası İstanbul Valiliği'nin Cerrahpaşa Çocuk Acil birimi, Haseki Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Avcılar yerleşkemizde yer alan Veteriner Fakültemizin binasının az hasarlı olduğuna yönelik açıklama yaptığını hatırlatan Aydın, "Rektörlüğümüzün talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilen teknik ekipler tarafından ön tespitler yapıldı. Bu durum doğrultusunda İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü olarak bazı kararlar aldık" ifadelerini kullandı.

Aydın, hastane yerleşkeleri ile ilgili alınan kararları şöyle sıraladı:

" Cerrahpaşa yerleşkemizde yer alan çocuk hastalıkları biriminin, çocuk acil, ve çocuk klinikleri sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup bu hastanelerin diğer birimlere veya hastanelere nakline;

Cerrahpaşa yerleşkemizde yer alan Çocuk hastalıkları binasıyla bütünleşik olan kadın hastalıkları ve doğum biriminin dekanlıkça daha önceden planlanan yeni yerine taşınmasına;

Haseki'deki kardiyoloji enstitüsünün kullanımında olan mikrobiyoloji laboratuvar binasının tahliyesine

Bakırköy yerleşkesindeki sağlık bilimleri fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 22 Ekim 2019 tarihine kadar kadar ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy yerleşkesindeki fakülte binasının tahliye edilerek, yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece yerleşkesine taşınmasına

Avcılar'da yerleşkemizde yer alan Veterinerlik MYO'da eğitim ve öğretim faaliyetlerine 22 Ekim 2019'a kadar ara verilmesine,

Avcılar yerleşkesindeki veteriner fakültesinde eğitim ve öğretime 22 Ekim'e kadar ara verilmesine ve yeni binası inşa edilinceye kadar Büyükçekmece binamıza taşınmasına; Avcılar'daki hayvan hastanesinin faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir"

Avcılar'da bulunan mühendislik fakültesi bünyesindeki eski binaların tahliye edilerek yenileri inşa edilinceye kadar Büyükçekmece'deki diğer yerleşkeye taşınacağını vurgulayan Aydın, Avcılar'daki öğrenci yurt binalarının da kapatılarak 6 Ekim 2019'a kadar tahliyesine karar verdiklerini bildirdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aydın, Avcılar Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi gören hayvanların durumu ile ilgili şunları söyledi: "Burada sahipsiz hayvan bakmıyoruz. Üniversitemizin öyle bir fonksiyonu yok. Ancak üniversitemize ait atlar var. Veterinerlik MYO'da bulunan atlarımız var, onunla ilgili de çalışmalarımız var. Onların durumu biraz daha rahat. Öncelik şu anda öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın güvenliği. Tabi ki de hayvan güvenliğini ciddiye alıyoruz"