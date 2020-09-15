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  3. Ordu'da iki feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Ordu'da iki feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Ordu’nun Fatsa ve Çatalpınar ilçelerinde 2 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı.

Ordu'da iki feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı 114

İlk kaza,  Fatsa-Aybastı karayolu Meşebükü Mahallesi'nde gerçekleşti.