Ordu'da iki feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı Ordu’nun Fatsa ve Çatalpınar ilçelerinde 2 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı.

1 4 İlk kaza, Fatsa-Aybastı karayolu Meşebükü Mahallesi'nde gerçekleşti.