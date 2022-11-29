İki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, kan döküldü!

Burdur'u Merkez ilçesinde meydana gelen olayda iddialara göre aracıyla seyir halinde olan 24 yaşındaki M.Ş., yolda yürüyen 18 yaşındaki M.K. ve 17 yaşındaki yabancı uyruklu A.H.A. ile yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle araçtan inen sürücü, arkadaşları da gelince M.K. ve A.H.A. ile kavga etmeye başladı.

BIÇAKLAYARAK KAÇTILAR

Kavganın şiddetlenmesiyle yanında taşıdığı bıçağı çıkaran 17 yaşındaki A.H.A., sürücü M.Ş.'yi bacağından ve karnından bıçaklayarak yaraladı. Arkadaşları genç adamın yardımına koşarken A.H.A. ve M.K. olay yerinden koşarak uzaklaştı.

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Çevredekilerin 112 Acil Durum Merkezine haber vermesiyle birlikte olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.Ş. ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şüpheliler bölgeden uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından yakalanarak haklarında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.