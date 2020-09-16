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  3. İki grup arasındaki husumette silahlar konuştu: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

İki grup arasındaki husumette silahlar konuştu: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İki grup arasındaki husumette silahlar konuştu: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay Konak ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1237 sokakta  meydana geldi. İddiaya göre, Hasan S. (29) 35 APK 411 plakalı otomobili ile seyir halinde olduğu sırada sokakta oturan ve önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ajnan Uslular (23) ve Sabri A.'ya (22) tabanca ile ateş açtı. Saldırıya uğrayan Sabri A. da Hasan S.'ye ateş açarak karşılık verdi. İki grup arasındaki çatışmada; Hasan S. başından, Ajnan Uslular boyun ve göğüs kısmından, Sabri A. bacak, kol ve omzundan, olay yerinden geçtiği ileri sürülen Metin A. (26) ise sol bacağından yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören vatandaşlar kendi imkanları ile Ajnan Uslular, Hasan S. ve Sabri A.'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Metin A.'yı ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan Ajnan Usluluar yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda yaralanan  Sabri A. ve Hasan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Metin A.'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise silahlı kavganın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

İki grup arasındaki husumette silahlar konuştu: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

HASTANEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Öte yandan, olay sonrası silahlı kavgaya karışan kişilerin yakınları hastaneye akın etti. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı hastane bahçesinde gergin dakikalar yaşanırken, çevre ilçelerden çok sayıda polis ekibi de hastaneye sevk edildi.

İki grup arasındaki husumette silahlar konuştu: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

ÖLÜM HABERİ İLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Ajnan Uslular'ın öldüğünü duyan yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Uslular'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
 

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