İki gün haber alınamadı, evinde yanmış cesedi bulundu

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Öner Şimşek'in (39), evinde şöminenin yanındaki betonun üstünde tamamen yanmış cesedi bulundu.

Toparlar Mahallesi'nde tek katlı müstakil köy evinde yalnız yaşayan, 1 yıl önce eşinden boşanan, 1 çocuk babası tarım işçisi Öner Şimşek'in arkadaşları, 2 gün boyunca kendisini görmeyip, ulaşamayınca meraklandı. Kontrol için eve giden arkadaşları, Şimşek'in tamamen yanmış cesedini buldu. İhbar üzerine eve gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Şöminenin yanı başında beton zeminde ölü bulunan Öner Şimşek'in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öner Şimşek'in nasıl öldüğünün araştırıldığı belirtild

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DHA