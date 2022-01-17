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İki günde toplam 21 deprem! Yunanistan beşik gibi sallanıyor!

Yunanistan, geçtiğimiz gün ve bugün toplamda 21 kez sarsıldı. Kandilli Rasathanesi depremleri peş peşe sıraladı.

İki günde toplam 21 deprem! Yunanistan beşik gibi sallanıyor!

İki günde toplam 21 kez sallanan Yunanistan, peş peşe meydana gelen 3 ve üzeri depremlerle korkuttu. Kandilli Rasathanesinin peş peşe sıraladığı deprem, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Meydana gelen depremlerde derinlik ortalama 10 ve üzeri kilometre olarak belirlendi. 4.5 büyüklüğünü de gören ülke, beşik gibi sallandı.

İki günde toplam 21 deprem! Yunanistan beşik gibi sallanıyor!

 

Büşra Mercimek
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