İki hafta evvel kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu tekrar hastaneye kaldırıldı

İki hafta önce Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı "Sabah Sabah" programının çekimlerinde fenalaşan Mustafa Topaloğlu'nun kalp krizi geçirdiği ortaya çıkmıştı. 3 gün boyuncu Şişli'de Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi tedavi gören Topaloğlu, önceki gün taburcu oldu.

BİLİNCİ AÇIK, SAĞLIĞI İYİ

Evinde istirahat eden Topaloğlu Snob Magazin'in haberine göre; yeniden hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi öğrenilen Topaloğlu'nun, tedbir amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

TABURCU OLURKEN KALP KONUSUNDA UYARIDA BULUNMUŞTU

63 yaşındaki ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu hastane çıkışında açıklama yapmıştı. Anjiyo olduktan sonra taburcu olan ve yürüyerek hastaneden çıkan Topaloğlu muhabirlere, "Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın" demişti.