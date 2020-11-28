Hayata Eve Sığar uygulamasında korkutan görüntü! Düze 120 günde kıpkırmızı olduElazığ Karakoçan FK - Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE LİNKİ28 Kasım FOX TV Yayın Akışı |Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak ?Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz üstüne basa basa açıkladı: Kısıtlayıcı tedbirlerin geleceği ortadaMehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Ali Erbil'in hastalığı 'kaçış sendromu' nedir?Kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu belirtileri nelerdir? Kaçış sendromu tedavisi var mı?Türkiye - Hollanda EuroBasket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İki hafta evvel kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu tekrar hastaneye kaldırıldıKasımpaşa - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ben Fero ve Anıl Piyancı bu kez sahnede değil sahada kapışacaklar !
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. İki hafta evvel kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu tekrar hastaneye kaldırıldı

İki hafta evvel kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu tekrar hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programın kulisinde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu, yeniden hastaneye kaldırıldı. Gelen açıklamaya göre Topaloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastanede tutulduğu söyleniyor.

İki hafta evvel kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu tekrar hastaneye kaldırıldı

İki hafta önce Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı "Sabah Sabah" programının çekimlerinde fenalaşan Mustafa Topaloğlu'nun kalp krizi geçirdiği ortaya çıkmıştı. 3 gün boyuncu Şişli'de Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi tedavi gören Topaloğlu, önceki gün taburcu oldu.

BİLİNCİ AÇIK, SAĞLIĞI İYİ

Evinde istirahat eden Topaloğlu  Snob Magazin'in haberine göre; yeniden hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi öğrenilen Topaloğlu'nun, tedbir amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

TABURCU OLURKEN KALP KONUSUNDA UYARIDA BULUNMUŞTU

63 yaşındaki ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu hastane çıkışında açıklama yapmıştı. Anjiyo olduktan sonra taburcu olan ve yürüyerek hastaneden çıkan Topaloğlu muhabirlere, "Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın" demişti.

İki hafta evvel kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu tekrar hastaneye kaldırıldı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT