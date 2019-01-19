İki haftalık sömestr tatili nasıl geçirilmeli

Yarıyıl tatili aynı zamanda kişilik gelişimi, bilgi, beceri ve hobi edinme için de önemli bir fırsat olduğunu bildiren Eğitim Uzmanı Özge Kolsuz Temur, "Tam günlük eğitim sistemleri ve ev için velilere yüklenen ödevler ile birlikte çocukların oyun zamanlarının eğitim ve masa başı çalışmalarıyla istila edildiği bu dönemde unutulmamalıdır ki; çocuğun birincil uğraşı oyundur" dedi.

Bu dönemde çocuğun kendi başına veya akranları ile ortak etkinlikler planlama ve eğlenmesine fırsat verilmelidir diyen Eğitim uzmanı Özge Kolsuz Temur yarıyıl tatilini verimli geçirebilmek için ilköğretim çağındaki öğrencilerin neler yapması gerektiğini ve anne babalara önerilerde bulundu. Yarıyıl tatili aynı zamanda kişilik gelişimi, bilgi, beceri ve hobi edinme için de önemli bir fırsat olduğunu bildiren Temur, "Tam günlük eğitim sistemleri ve ev için velilere yüklenen ödevler ile birlikte çocukların oyun zamanlarının eğitim ve masa başı çalışmalarıyla istila edildiği bu dönemde unutulmamalıdır ki; çocuğun birincil uğraşı oyundur. Bu dönemde çocuğun kendi başına veya akranları ile ortak etkinlikler planlama ve eğlenmesine fırsat verilmelidir. Çocukluk çağının olmazsa olmazı; oyun. Tarihsel süreç de, günümüz çalışmaları da göstermektedir ki; doğru kullanıldığında çocuk için en doğal öğrenme aracıdır."dedi.

İstenilen kazanımları sağlamak için ne tür oyunları tercih edilmesi gerektiğini sıralayan Eğitim Uzmanı Özge Kolsuz Temur, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sanatsal oyunlar; adından da anlaşılacağı gibi çocukların kendilerini ifade etmek için sanatsal yollara başvurdukları oyunlardır. Şarkı söylemek, resim yapmak, heykel, drama etkinlikleri gibi örneklendirilebilir. Bu etkinlikler sayesinde çocukların becerileri ve ifade biçimlerinin çeşitliliği desteklenir. Yalnızca aktivitenin kendisi ile değil ardından gelen sohbetler ve çocukların iç dünyasına açılan pencereler aracılığıyla da, çocukların duygusal dünyalarını ifade etmeleri sağlanarak önemli kazanımlar elde edilir. Ortamdaki özgürlük; beceriyi tetikleyici olduğu gibi, her ortamda sanat etkinliği yapılabileceği düşüncesini çocuklara aşılamada da önemli rol oynar. Materyallerdeki çeşitlilik ise çocukların maddelere yönelik çok yönlü düşünme becerilerini geliştirmede önemli bir fayda sağlar. Akıl zeka oyunları gibi kurallı oyunlar aracılığıyla çocuklara zihinsel egzersiz olanakları sağlamak büyük önem taşır. Oyunları tasarlarken çocukların matematiksel kavramları hayat içerisinde öğrenip doğal olarak özümsemesinin sağlanması, hesaplamalar yapması, analiz yapma, ardışık düşünme, stratejik düşünme ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanmalı, oyun planı bu kazanımlara fırsat verecek şekilde olmalıdır. Fiziksel oyunlar sayesinde ince ve kaba motor gelişimine büyük ölçüde katkı ve gözlem olanağı sağlanır. Bu tür oyunlara örnek olarak top atmak, ip atlamak gibi aktiviteler verilebilir. Bu oyunlar; çocukların aktif olmalarını ve enerjilerini dışarı vurmalarını sağlamanın yanı sıra, motor becerilerinin gelişmesi için de büyük öneme sahiptir. Çocuklar oyun oynarken atlayıp zıplayarak denge, esneklik, hız ve dikkat gibi becerileri geliştirirler. Vücutlarını kontrol edebilmeyi ve hangi nesnelere ne kadar güç uygulamaları gerektiğini fark ederek kaslarını kullanmayı öğrenirler.

Eğitim Uzmanı Özge Kolsuz Temur ikinci önemli konunun ise kitap okuma olduğunu belirterek tatilde bol bol kitap okuyun, bu arada almış olduğu yabancı dillere ait de kitapların okunmasını hatırlatarak, " Ailece kitap evlerinden alışveriş, aynı kitabı okuma, hakkında konuşma, geniş zamanlarda zevk alarak, merak ederek sonunu tahmin etmeye çalışarak, okuma zevkinin gelişmesi söz konusu olacaktır." dedi.

Kaynak: İHA