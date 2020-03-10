İki havalimanına hizmet kalitesi ödülü

Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havalimanına, Havalimanı Hizmet Kalitesi ödülü verildi.

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Hüseyin Keskin'in, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Havalimanlarımıza ülkemizi gururlandıran ödüller

"Ankara Esenboğa Havalimanımız, "15-25 Milyon Yolcu" kategorisinde Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından verilen Havalimanı Hizmet Kalitesi ödülüne layık görülmüştür. İzmir Adnan Menderes Havalimanımız ise "10-15 Milyon Yolcu" kategorisinde ilk kez kazandığı Havalimanı Hizmet Kalitesi ödülü ile ülkemizi bir kez daha Avrupa'nın zirvesine taşıdı. DHMİ Çalışıyor, Türkiye Uçuyor!"

Kaynak: İHA