İki ilçe öğrencileri Dumlupınar şehitliğinde buluştu

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ortak düzenledikleri turla Dumlupınar Şehitliğini ziyaret ettiler.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Danış, yaptığı açılamada, "Emet Meslek Yüksekokulu ile yapılan koordinasyon toplantıları sonucunda, Emet MYO İle birlikte düzenlediğimiz Dumlupınar Şehitliği ve Kütahya gezisi programı gerçekleştirildi. Kuruluşun ve kurtuluşun toprakları olan Dumlupınar ilçemizdeki tarihi mekanları ve Kütahyamızı, ülkemizin dört bir yanından Emet ve Hisarcık ilçemize öğrenim için gelen öğrencilerimize tanıtma fırsatı bulduk. Geziyi düzenlememizde bizlere destek olan her iki ilçe yerel yönetimlerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA