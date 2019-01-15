İki ilçede okullara 1 günlük kar tatili
Sakarya'nın Hendek ve Akyazı ilçelerindeki taşımalı eğitime bir gün kar tatili verildi.
Sakarya'nın Hendek ve Akyazı ilçelerindeki taşımalı eğitime bir gün kar tatili verildi.
Sakarya'da bir süre önce yağan kar şehirde yine yağmaya başladı. Yağan kar yüksek kesimlerde de etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle Hendek ve Akyazı ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğününün kararı ile taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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