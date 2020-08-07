İki ilde yeni karantinalar!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar, Kaygunca ve Akdoğan köylerinde koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıkan kişilerin olması dolayısıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Donalar köyünde 10 gün süreyle karantina uygulaması başlattı.

Taşköprü İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, köye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Köyde pozitif vakalarla temasta bulunan kişiler, İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri tarafından takibe alındı.

SAFRANBOLU İLÇESİNE BAĞLI AKKIŞLA KÖYÜNDE 2 MAHALLEDE KARANTİNA UYGULAMASI

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde bulunan 2 mahallede birden fazla korona virüs vakasının tespit edilmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

İlçeye bağlı Akkışla köyü Gökçeler Mahallesi ve Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla mevkiinde 8 kişide Covid-19 vakasının görüldüğü tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu birden fazla pozitif vaka tespit edildiğinden ve bu kişilerin temaslı sayısının çok fazla olduğundan dolayı köyde 14 günlük karantina kararı aldı. Safranbolu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Akkışla köyü Gökçeler Mahallesi ve Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla mevkiinde Covid-19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 08.08.2020 ile 22.08.2020 tarihleri arasında karantina kararının verildiği belirtildi.

Öte yandan bayram tatili için memleketlerine gelen bazı vatandaşların bir kısmının dün İstanbul’a geri döndükleri öğrenildi. Filyasyon ekipleri geri dönüş yapan vatandaşların isimlerini öğrenmek için çalışma başlattı.