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İki kardeş kuzenlerini öldürdü! "Sapığı temizledik!"

Samsun'da kuzenlerini bıçaklayarak öldüren iki kardeş, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı kardeşlerden birinin "Sapığı temizledik" demesi şoke yarattı. Detaylar haberimizde...

İki kardeş kuzenlerini öldürdü! "Sapığı temizledik!"

Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde dün akıl almaz bir olay gerçekleşti. Cezaevinden yeni çıktığı söylenen 4 çocuk babası Nail Kaya (51), iki kuzeni tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Göğsünden defalarca bıçaklanan Kaya, ambulansın olaya intikal etmesiyle Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

İki kardeş, kuzenlerini öldürdü! "Sapığı temizledik!"

KIZ KARDEŞİMİZİ RAHATSIZ EDİYORDU

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Nail Kaya'yı dayısının oğlu Murat K.(40) ve kardeşi Dursun Ali K.'nin (34) bıçakladığını ve olay anında iki kardeşin de aynı anda, defalarca bıçak kullandığı öğrenildi. Olay yaşandık'tan sonra kaçan zanlılar Cinayet Bürosu tarafından kıskıvrak yakalandı. Kardeşler kuzenleri Nail Kaya'yı "kız kardeşini rahatsız ettiği"gerekçesiyle öldüklerini ileri sürdü. 

SAPIĞI TEMİZLEDİK ABİ

Murat K. ve Dursun Ali K. sorguları bittikten sonra bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Murat K. adliye girişinde kamera'ya doğru dönerek, "Sapığı temizledik abi sapığı" demesi şoke etti.

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