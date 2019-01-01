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İki kardeşi, dertlerini dinlemedikleri için öldürmüş (2)

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Kıyas ve İlhami Ayğan kardeşleri pompalı tüfekle öldüren Talip A. tutuklanırken, kendisinin saklanmasına yardımcı oldukları...

İki kardeşi, dertlerini dinlemedikleri için öldürmüş (2)

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Kıyas ve İlhami Ayğan kardeşleri pompalı tüfekle öldüren Talip A. tutuklanırken, kendisinin saklanmasına yardımcı oldukları iddia edilen 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA

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