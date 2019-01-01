İki kardeşi, dertlerini dinlemedikleri için öldürmüş (2)

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Kıyas ve İlhami Ayğan kardeşleri pompalı tüfekle öldüren Talip A. tutuklanırken, kendisinin saklanmasına yardımcı oldukları iddia edilen 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA