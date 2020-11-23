İki kargo çalışanı koronavirüs çıktı! Yolcular kaçmak için birbirlerini ezdi
Çin’in Şangay kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda 39 yaşındaki bir çalışanda koronavirüs çıktığı haberinin havaalanında duyurulmasının ardından 14 bin yolcu zorla karantinaya alındı. Herkese tek tek test yapılacağını duyan yolcuların ise havaalanından kaçmaya çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.
Gökhan Ergün tehdit mesajları aldığı Selin Ciğerci'yi sözleriyle yerden yere vurdu!
Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye'nin büyük karşılaşması!
4. kattan düşen çocuğun şans eseri kurtuluşu kameralara böyle yansıdı!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 173. Bölüm fragmanı yayınlandı | Bahar'a kim saldırdı?
23 Kasım 2020 Pazartesi 11:59
Benzer Videolar