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  3. İki kargo çalışanı koronavirüs çıktı! Yolcular kaçmak için birbirlerini ezdi

İki kargo çalışanı koronavirüs çıktı! Yolcular kaçmak için birbirlerini ezdi

Çin’in Şangay kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda 39 yaşındaki bir çalışanda koronavirüs çıktığı haberinin havaalanında duyurulmasının ardından 14 bin yolcu zorla karantinaya alındı. Herkese tek tek test yapılacağını duyan yolcuların ise havaalanından kaçmaya çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.

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23 Kasım 2020 Pazartesi 11:59
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