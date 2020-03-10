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  3. İki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

İki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Yangın, akşam saatlerinde, Düzce'ye bağlı Düzköy köyünde çıktı. Mustafa Yavuz'un ailesiyle birlikte başka bir eve taşınması nedeniyle bir süredir boş olan 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

DÜZCE'de, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde, Düzce'ye bağlı Düzköy köyünde çıktı. Mustafa Yavuz'un ailesiyle birlikte başka bir eve taşınması nedeniyle bir süredir boş olan 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısada sürede binayı sardı. Binanın yandığını gören köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: DHA




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