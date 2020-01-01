İki katlı binada yangın çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 2 katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

Altıntaş Mahallesi'ndeki Uzun Çarşı'da bulunan bir GSM firmasına ait 2 katlı iş yerinde, bugün saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları görenler, yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluştu. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA