İki kez Biontech aşısı olanlar 3. dozu olmalı mı? Prof. Dr. Unutmaz açıkladı!

30 Haziran Çarşamba günü bilim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren 50 yaş üstü insanlar ve sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısında 3. doz aşı için randevu alabileceklerini ifade etti.

Uzman isimler, Bakan Koca'nın açıklaması sonrası sosyal medyada paylaşımda bulundular. 3. doz aşı gerekliliğinin yalnızca Sinovac için olduğunu ifade eden uzmanlardan biri de Prof Dr. Derya Unutmaz oldu.

Prof. Dr. Derya Unutmaz, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Unutmaz üçüncü doz aşı için yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sonunda! Çok iyi bir haber! Daha önce birçok kez paylaştığım gibi Sinovac olanlara kesin 3. Doz Biontech tavsiye ederim – delta varyanta karşı da çok önemli bir önlem olacak.”

BİONTECH AŞISI YAPTIRANLARIN 3. DOZA İHTİYACI VAR MI?

Prof. Dr. Unutmaz bu soruya şu şekilde cevap verdi:

"2 doz Biontech aşısı olanların ise 3. Doz olmasına hiç gerek yoktur. Bu aşıların israfı olur. Yani 3. Doz sadece Sinovac olanlar için olmalıdır."