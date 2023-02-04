İki kez yakalandığı kansere bu kez yenik düştü! 17 yaşındaki Havva, Dünya Kanser Günü'nde toprağa verildi

Antalya'da ortaokuldayken kemik ve akciğer kanserini yenen Havva Nur Aydın, hastalığının iki yıl sonra yeniden nüksetmesi sonucu yaşamını yitirdi. Aydın'ın Dünya Kanser Günü'nde toprağa verilmesi yürekleri acıttı.

Melahat Ersoy
Editör
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İki kez yakalandığı kansere bu kez yenik düştü! 17 yaşındaki Havva, Dünya Kanser Günü'nde toprağa verildi

Antalya'da 6.sınıf öğrencisiyken kemik ve akciğer kanserine yakalanan Havva Nur Aydın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde gördüğü 5 yıllık tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

İki kez yakalandığı kansere bu kez yenik düştü! 17 yaşındaki Havva, Dünya Kanser Günü'nde toprağa verildi

HASTALIĞI YENİDEN NÜKSETTİ

Bu sırada eğitim sürecine ara veren Havva Nur Aydın, daha sonra eğitimi tamamladıktan sonra hayatına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Ancak Aydın'ın hastalığı yeniden nüksetti.

Tekrar hastanede Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmeye başlayan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İki kez yakalandığı kansere bu kez yenik düştü! 17 yaşındaki Havva, Dünya Kanser Günü'nde toprağa verildi

ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ, BABA AYAKTA DURAMADI

Havva Nur Aydın için, Serik ilçesi Çandır Mahallesi’ndeki mezarlıkta bugün cenaze töreni düzenlendi. Tabutunun üzerine al yazma örtülen Havva Nur Aydın’ın tabutunun başında anne Hatice Yılmaz gözyaşları döktü. Baba Şefik Aydın ise güçlükle ayakta durabildi.

İki kez yakalandığı kansere bu kez yenik düştü! 17 yaşındaki Havva, Dünya Kanser Günü'nde toprağa verildi

"MELEKLER YOLDAŞIN OLSUN KUZUM"

Güçlükle ayakta durabilen Yılmaz, kızının tabutuna dokunarak, "Melekler yoldaşın olsun kuzum, gurur duyuyorum seninle. Seni 17 yıl yanımda tutana şükürler olsun. Sana bu gücü verene şükürler olsun. Beni bu sınava tabi tutana şükürler olsun. Rahat uyu anneciğim, gurur duyuyorum seninle. Bir kere bile of demedin. Bir kere bile, ‘neden ben’ demedin. Çok şükür bin şükür huzurlu uyu anneciğim güzel güzel dinlen. Acıların ağrıların dindi anneciğim. Allah senden razı olsun. Peygamber efendimize komşu eylesin nurlar içinde uyu. Melekler yoldaşın olsun annem hakkın varsa bana helal et. Benim hakkım sana helal olsun. Hepimiz seni çok seviyoruz Allah’a emanet çiçeğim” diyerek acısını dile getirdi.

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Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Havva Nur Aydın’ın cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Aydın'ın Dünya Kanser Günü'nde toprağa verilmesi yürekleri acıttı.

İki kez yakalandığı kansere bu kez yenik düştü! 17 yaşındaki Havva, Dünya Kanser Günü'nde toprağa verildi

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