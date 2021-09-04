İki kişiyi aynı anda idare etmeye kalktı! Sevgilisi varken Mahmut Kırmızıgül'le yakalanan tescilli güzel Tara De Vries tek kaldı!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre tescilli güzel Tara De Vries, iki erkeği aynı anda idare etmeye kalkması üzerine foyası ortaya çıktı. Ünlü manken Özlem Kaymaz'ın kızı olan Tara, iş insanı Öncü Sönmez ile bir süredir birliktelik yaşıyordu.

TERK EDİLDİ

Anadolu Yakası'nda buluşan iki sevgili 28 Ağustos Cumartesi akşamı baş başa romantik bir yemek yedi. Ertesi gün sevgilisi hakkındaki şok eden gerçeği öğrenen genç insanı neye uğradığını şaşırdı. Bir gün önce sevgilisiyle romantik yemek yiyen Tara, ertesi gün Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile Harbiye Açıkhava'daki Sibel Can konserini izlemeye gitti.

Konser çıkışı objektiflere yansıyan ikiliyi gören Öncü Sönmez hemen ilişkisini bitirdi. Durumdan haberdar olan Kırmızıgül de Tara ile yolunu ayırdı.

"YARINI DÜŞÜNME"

Özel hayatında bu sorunları yaşayan Tara De Vries, sosyal medya hesabı Instagram'dan dikkat çeken bir söz paylaşarak "Yarını düşünme gün be gün hareket et" dedi.

TARA DE VRİES KİMDİR?

6 Ekim 1998 tarihinde Amsterdam’da dünyaya gelen Tara De Vries 2018 Miss Turkey Güzellik yarışmasında 2.lik derecesini kazanarak Tayland'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Liseyi Hollanda'da tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde 1 sene okudu.

Tara De Vries kimdir, nereli, kaç yaşında?