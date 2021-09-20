İki kişiyle yakalanan Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ açıklamasıyla hayrete düşürdü! "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu İrem Altuğ, iki erkek arkadaşıyla birlikte görüntülenmesi üzerine yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü.

"BİZ BÖYLE YAŞIYORUZ"

Flaşların patlamasıyla şaşıran ünlü oyuncu, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, "Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde yanıt vererek yanındaki kişileri, "Bu eski kocam, bu yeni kocam. Biz böyle yaşıyoruz" diyerek tanıttı.

Ünlü oyuncunun ironi yapıp yapmadığı ise merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları ise bu iki kocanın kimler olabileceğini araştırmaya başladı.

Birçok kullanıcı oyuncunun muhabirlere şaka yaptığını, söylediklerinde ciddi olmadığı yönünde yorumda bulundu. Öte yandan oyuncunun Instagram'da da zaman zaman bu tarz esprili paylaşımlar yaptığı göz çarptı.