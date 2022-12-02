İki kıtayı birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden kartpostallık görüntüler

İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olan yoğun sis beraberinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. İki kıtayı birbirine bağlayan boğazın üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün sis altındayken havadan çekilen görüntüleri masalsı manzaralar oluşturdu.

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İki kıtayı birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden kartpostallık görüntüler

İki kıtayı birbirine bağlayan boğazın üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün sis altındayken havadan çekilen görüntüleri masalsı manzaralar oluşturdu.

İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olan yoğun sis beraberinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kaplayan sis bulutları görenleri kendine hayran bıraktırdı.

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KÖPRÜNÜN AYAKLARININ ZAMAN ZAMAN KAYBOLDUĞU GÖRÜLDÜ

Yoğun sis altında görüntülenen köprünün ayaklarının zaman zaman kaybolduğu görüldü. İstanbul Boğazı ile birlikte sis içinde kalan köprünün eşsiz manzarası ise görenleri kendine hayran bıraktı. 322 metre yükseklikteki köprünün kimi zaman Anadolu Yakası'ndaki kimi zaman da Avrupa Yakası'ndaki kulesi adeta görünmez oldu. Yoğun sis İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine engel olmazken şehrin iç kısımlarına doğru dağıldı.

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