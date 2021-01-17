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  3. İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü!

İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü!

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, cadde üzerinde iki kız kardeşten cep telefon numaralarını almak isteyen şahıs tekme tokat dövüldü. İki kardeş birlik olup şahsı numara istediğini bin pişman etti. O anlar kayıtlara böyle geçti.

Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.Y. isimli  erkek şahıs, beğendiği iki kız kardeşlerden cep telefonlarının numarasını istedi. Buna öfkelenen kız kardeşler şahsı dakikalarca darp etti. 

Telefon numaralarını isteyen şahsa tepki gösteren kızlardan birisi şahsın boğazına sarıldı. Yumruk ve tekme darbeleri alan şahıs, karşılık vermeden kurtulmak istedi ancak başarılı olamadı. Kız kardeşler şahsı saçından ve elbiselerinden tutarak sürüklemek istedi.

MAHALLELİ GÜÇLÜKLE AYIRDI

Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, şahıs bir iş yerine girerek kızların elinden kurtuldu. Kavga sonrası iki kız kardeş, şahsa küfürler ederek olay yerinden ayrıldı.

İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü! İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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