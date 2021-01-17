İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü!

Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.Y. isimli erkek şahıs, beğendiği iki kız kardeşlerden cep telefonlarının numarasını istedi. Buna öfkelenen kız kardeşler şahsı dakikalarca darp etti.

Telefon numaralarını isteyen şahsa tepki gösteren kızlardan birisi şahsın boğazına sarıldı. Yumruk ve tekme darbeleri alan şahıs, karşılık vermeden kurtulmak istedi ancak başarılı olamadı. Kız kardeşler şahsı saçından ve elbiselerinden tutarak sürüklemek istedi.

MAHALLELİ GÜÇLÜKLE AYIRDI

Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, şahıs bir iş yerine girerek kızların elinden kurtuldu. Kavga sonrası iki kız kardeş, şahsa küfürler ederek olay yerinden ayrıldı.