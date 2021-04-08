Geçtiğimiz ay vefat eden İsmail Kartal'ın ismi köylerindeki halı saha tesisine verildiBeslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, zayıflamak isteyenlere sağlıklı tavsiyelerde bulunduTürkiye'deki Suriyeli şirketlerin yüzde 25'i Mersin'de bulunuyorNehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut kimdir?Artvin'in vaka sayısı sıfır olan köyünde görenleri şaşırtan önlemTRT Spor yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe| TRT Spor'da bugün canlı yayın akışıFutbol tutkunlarına müjde! Süper Lig’de 35-39. hafta programları açıklandıTedavi parasını hırsızların çaldığı görme engelli Nehir'in masrafını Göz Vakfı üstlendiSelin Şekerci: "O trafik kazası beni sahneyle tanıştırdı"Bin bir hevesle almıştı ama 3 gün sonra çalındı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İki komşu arasındaki kavga kanlı bitti : Baba ve oğlu öldürüldü

İki komşu arasındaki kavga kanlı bitti : Baba ve oğlu öldürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy'de iki komşu aile arasında çıkan kavga kanlı bitti. Aynı binada altlı üstü yaşayan iki komşu arasında çıkan kavganın nedeni öğrenilemezken, bir baba ve oğlu öldürüldü.

İki komşu arasındaki kavga kanlı bitti : Baba ve oğlu öldürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy'de iki komşu arasında meydana gelen kavgada baba ve oğlu öldürüldü. İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ekibi gönderildi. Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2017 yılı Eylül ayının ilk haftasında yaşadığı büyük yangın felaketiyle tanınan ve pek çok evin yandığı Muğla Zeytinköy'de aynı binada altlı üstü yaşayan iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet oluştu.

BABA VE OĞLUNU KATLETTİ

Kavgalı olan komşular arasında sabah saatlerinde çıkan kavgada Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca komşusu tarafından öldürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi gönderildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

 

İki komşu arasındaki kavga kanlı bitti : Baba ve oğlu öldürüldü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT