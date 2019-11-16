İki kurum personelleri Dart turnuvasında buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iki kurum arasındaki ilişki artırmak adına Öğretmenler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelleri arasında Dart Turnuvası yapılıyor.

İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yoğun bir katılımla düzenlenen müsabakalarda iki kurum personeli birinci olabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Kaynak: İHA