İki noktadan sonra büyük harfle mi başlanır, başlamak gerekir mi ? YKS 2022 TYT'de iki nokta sorusu!

Üniversiteye girişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Sınavı bugün yapıldı. Türkçe sorularında yer alan iki nokta sorusunun cevabı adaylar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda en çok sorulan İki noktadan sonra büyük harfle mi başlanır? İki noktadan sonra büyük harfle mi başlamak gerekir? soruların yanıtları haberimizde. İşte YKS 2022 TYT'de iki nokta sorusunun cevabı...

İKİ NOKTADAN SONRA BÜYÜK HARFLE Mİ BAŞLANIR? İKİ NOKTADAN SONRA BÜYÜK HARFLE Mİ BAŞLAMAK GEREKİR?

Türk Dil Kurumunun internet sitesinde yer alan bilgilere iki noktadan sonra başlayan cümlenin ilk harfinin büyük olması gerekir.

Kısaca eğer metin içinde iki nokta kullanılmışsa işaretten sonra gelen cümlenin ilk harfi büyük harfle başlar.

İki nokta, metin içerisinde kullanıldığında işaretin ardından bir boşluk bırakılır. İşaretin ardından gelen ifade bir "cümle" ise büyük harfle başlar.

Şu husus unutulmamalıdır: Kurallı cümlelerde yüklem sonda bulunur.