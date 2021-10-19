İki öğrenci arasında pet şişe yüzünden çıkan kavga ölümle sonuçlandı! Öğrencilerden birisi karnından ve kalbinden bıçaklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Kuşadası Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri arasında tüm şehri derinden yaralayan ilginç bir olay yaşandı.

Anlatılana göre aynı okulda okuyan Boran Sönmez (16) ve Z.K. arasında okulda pet şişe atılması veya düşürülmesinden dolayı tartışma gerçekleşti.

Okulda başlayan tartışma iki öğrencinin bir parkta düello için sözleşmesiyle devam etti. Öğrenciler okuldan sonra parkta bir araya geldiler.

BIÇAK VE MUŞTA KULLANDILAR

16 yaşındaki Boran Sönmez ve diğer öğrenci Z.K. bıçak ve muşta ile birbirlerine saldırdılar. Gerçekleşen kavgada Boran Sönmez karnından ve kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay yerinden firar ettiği belirtilen Z.K.'nin de bıçakla yaralandığı öne sürüldü.

KATİL ÖĞRENCİ ARANIYOR

Olaya Cumhuriyet Savcılığı el koyarken soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Bıçaklama olayını gerçekleştiren ve çocuk yaşta katil olan Z.K.'nin aranmaya devam edildiği bildirildi.

OLAY HAYRETLERE DÜŞÜRDÜ

16 yaşındaki bir öğrencinin böyle bir kavgada hayata gözlerini yumması ve aynı yaşta bir öğrencinin katil olması; kavganın nedeninin ise sadece bir pet şişe olması duyanları hayrete düşürdü.