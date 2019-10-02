İki öğretmeni darp eden veli gözaltına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki kadın öğretmeni pas pas çubuğuyla darp eden veli polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İrfanlı Ortaokulunda öğrenci olan çocuğun annesi Çilem İ. ve öğrencinin halası Ceren İ. okula gelerek okulun anasınıfı öğretmeni Neslihan K. ve İngilizce öğretmeni Pınar K. ile konuşmaya başladı. Bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle öğrenci velileri ile öğretmenler arasında tartışma çıktı. Tartışma sonunda öğrencinin halası olduğu öğrenilen Ceren İ. eline geçirdiği pas pas sapıyla iki öğretmene saldırdı. Olayın ardından vücudunun çeşitli yerlerinde pas pas sapı ile oluşmuş darp izleri bulunan öğretmenler hastaneye giderek darp raporu alıp kendilerine saldıran öğrenci velisinden şikayetçi oldu. Muayene ve tedavilerinin ardından taburcu olan öğretmenlerin şikayeti ile öğretmenleri darp ettiği iddia edilen Ceren İ. polis tarafından gözaltına alındı. Ceren İ.'nin Emniyette ki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA