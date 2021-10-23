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  3. İki otomobil birbirine girdi! Kanlar içinde kalan adam canını değil hurdaya dönen aracını düşündü!

İki otomobil birbirine girdi! Kanlar içinde kalan adam canını değil hurdaya dönen aracını düşündü!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ışıklı Kavşakta 2 otomobil birbirine girdi. Kazada yaralanan kişi akrabasını telefonla arayarak, "Kaza yaptım da. Araç burada, onunla bir ilgilen." demesi dikkat çekti.

İki otomobil birbirine girdi! Kanlar içinde kalan adam canını değil hurdaya dönen aracını düşündü!

İnegöl’den Alanyurt’a seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yapan 66 yaşındaki sürücü Cahit Eriş yönetimindeki otomobil, ışıklı kavşağa giren 19 yaşındaki genç sürücü Ahmetcan Öztürk yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Cahit Eriş yaralandı.

İki otomobil birbirine girdi! Kanlar içinde kalan adam canını değil hurdaya dönen aracını düşündü!

O HALDE ARACINI DÜŞÜNDÜ

Kanlar içinde kalan sürücü, akrabasını telefonla arayarak, "Kaza yaptım da. Araç burada, onunla bir ilgilen." dedi. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

İki otomobil birbirine girdi! Kanlar içinde kalan adam canını değil hurdaya dönen aracını düşündü!İki otomobil birbirine girdi! Kanlar içinde kalan adam canını değil hurdaya dönen aracını düşündü!

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