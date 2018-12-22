İki otomobil çarpıştı : 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Belediye Toplu Konutları yeni stadyum önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.I. yönetimindeki 06 FL 6085 plakalı otomobil, H.D. yönetimindeki 19 NC 954 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada her ikisi sürücü de yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA