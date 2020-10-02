İki saat sıra beklediği Tapu Müdürlüğü’nde camı çerçeveyi aşağı indirdi!

Esenyurt'ta bir kişi aldığı evin devir işlemleri için gittiği Tapu Müdürlüğünde işlemlerin yavaşlığından dolayı durumu şikayet etmek için görevli memurun odasına gitti. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşünce sinirden deliye dönen adam odanın camlarını kırdı. o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.