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  3. İki saat sıra beklediği Tapu Müdürlüğü’nde camı çerçeveyi aşağı indirdi!

İki saat sıra beklediği Tapu Müdürlüğü’nde camı çerçeveyi aşağı indirdi!

Esenyurt'ta bir kişi aldığı evin devir işlemleri için gittiği Tapu Müdürlüğünde işlemlerin yavaşlığından dolayı durumu şikayet etmek için görevli memurun odasına gitti. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşünce sinirden deliye dönen adam odanın camlarını kırdı. o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

Esenyurt Tapu Müdürlüğünde yaşanan olayda 2 saat sırada bekleyen bir kişi tepkisini dile getirmek için gittiği görevli memurun odasında küfür yediği gerekçesiyle kavga çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedilirken ortalık savaş alanına döndü.

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02 Ekim 2020 Cuma 11:03
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