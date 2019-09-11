İki tarihi konak daha projelerle hayat bulacak

Edirne Valiliği tarafından yürütülen ve Trakya Kalkınma Ajansının 2019 yılı Turizm Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan "Evimize hoş geldiniz" ve "Edirne turizm akademisi" projeleri ile iki tarihi konak daha onarılacak.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalanan projeler çerçevesinde 2 adet tarihi konak restore edilerek uygulamalı otelcilik eğitim merkezi ile Edirne esnafına yönelik eğitim merkezlerine dönüştürülecek.

Edirne Valiliği tarafından yürütülecek olan "Edirne Turizm Akademisi" projesi ile restore edilecek konak Edirne esnafının faydalanabileceği bir eğitim merkezine dönüştürülecek. Projenin sonuçlanması ile yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli bir hizmet verebilmeleri için esnafa başta Yunanca ve Bulgarca olmak üzere yabancı dil eğitimi, müşteri ilişkileri eğitimi ve pazarlama eğitimleri verilmesi planlanıyor.

Edirne İli Çevre Koruma Vakfı tarafından yürütülecek olan "Evimize Hoş Geldiniz" projesi ile restore edilecek olan konak uygulamalı otelcilik eğitimi verilebilen bir butik otele dönüştürülecek. Gerçekleştirilecek bu iki projenin 15 ay içerisinde tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA