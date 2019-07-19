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İki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Tunceli bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" ifadesine yer verildi.

Kaynak: İHA

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