İki tır kafa kafaya çarpıştı! Ağrı'da yaşanan kazada 2 kişi yaralandı!

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iki tır kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

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İki tır kafa kafaya çarpıştı! Ağrı'da yaşanan kazada 2 kişi yaralandı!

Kaza, Ağrı-Erzurum karayolu, Eleşkirt ilçesi Guneykaya köyü mevkiinde meydana gelen geldi. A.D idaresindeki 76 AAN 334 plakalı tır, M.S.Y’nin kullandığı 81 AAG 881 tır ile kafa kafaya çarpıştı.

İKİ SÜRÜCÜ DE SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Kazada her iki tır sürücüsü ise çarpma sonrası araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarında sıkışan sürücüleri çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları araçlardan çıkarılan sürücüler, 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İki tır kafa kafaya çarpıştı! Ağrı'da yaşanan kazada 2 kişi yaralandı!

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