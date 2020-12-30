İki tır tarafından sıkıştırıldı! Kazada kendisi suçlu bulundu
Rusya’da bir otoyolda önündeki tırı geçmeye çalışan bir sürücü, karşı şeritte aracıyla giden kadın sürücüyü sıkıştırarak kaza yapmasına sebep oldu. Kadın sürücü arabasıyla manevra yaptığı sırada aracın dengesini kaybedip arkadan gelmekte olan tıra çarptı. Kadın ve eşinin yaralandığı kaza anı kameraya böyle yansıdı.
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30 Aralık 2020 Çarşamba 10:42
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