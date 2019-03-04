İki tren kafa kafaya çarpıştı
Çekya'da iki tren kafaya kafaya çarpıştı. Olayda ilk belirlemelere göre; 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Çekya Demir Yolları Basın Sekteri Peter Shtyaglavsky'in yaptığı açıklamada, çarpışmada ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Altı kişiden bir kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Shtyaglavsky, trenlerden birinin yolcu treni olduğu açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.