İki tren kafa kafaya çarpıştı

Çekya Demir Yolları Basın Sekteri Peter Shtyaglavsky'in yaptığı açıklamada, çarpışmada ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Altı kişiden bir kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Shtyaglavsky, trenlerden birinin yolcu treni olduğu açıklandı.

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