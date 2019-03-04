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İki tren kafa kafaya çarpıştı

Çekya'da iki tren kafaya kafaya çarpıştı. Olayda ilk belirlemelere göre; 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

İki tren kafa kafaya çarpıştı

Çekya Demir Yolları Basın Sekteri Peter Shtyaglavsky'in yaptığı açıklamada, çarpışmada ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Altı kişiden bir kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Shtyaglavsky, trenlerden birinin yolcu treni olduğu açıklandı.

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