İki ülkeden yeni karar! Kuzey Kore ve Çin dostluklarını güçlendiriyor Kuzey Kore ve Çin'in ilişkilerini ele alan Bakan Choe ve Büyükelçi Yacün, iki ülkenin "tarihi ve dostane ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda kararlılıklarını" dile getirdi.