‘İki virüs aynı anda vücutta bulunabilir’ diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşı konusunda uyarıda bulundu

Çok nadir görülen virüsleri hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan grip sezonu öncesinde değerlendirmede bulundu. Henüz Türkiye'de grip sezonunun başlamadığını, bir tane bile grip vakasının olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, bu türden bir vakanın henüz olmadığını, ama teorik olarak mümkün olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, delta varyantının çok yaygın olduğunu öyle ki daha 500 bin civarında aktif vakanın bulunduğunu söyledi. Sadece belirtisi olanlara test yapıldığını, vakaların ‘yüzde 90’ının belirtisiz seyrettiklerini düşündüklerini söyledi. Bunları saptayamayacaklarını ama toplam 5 milyon civarında aktif vakaya tekabül ettiğini belirtti. Geçen yıl çok nadir görülen birçok virüsün bu sene ciddi artış gösterdiğini bunun da tek nedeninin maske ve mesafe kuralının hiçe sayılması olduğunu ifade etti.

Grip ve soğuk algınlığı vakaları baz alındığında birçok vakada birden fazla virüs bulunduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, bunların biri hastalık yaparken diğerinin sadece boğazda çoğalabileceğini ancak aynı anda ikisinin hasta edemeyeceğini söyledi. Hastalığın sadece bir virüs etkisi ile olduğunu ama kişinin boğazında PCR testi yapıldığında birden fazla virüsün bulunabileceğini ifade etti.

BU YIL GRİP ARTI KORONAVİRÜS VAKALARI GÖRÜLECEK

Bu sene grip sezonunun başlamasıyla bu tablo ile karşılaşılabileceğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, grip sezonunu bizden önce geçiren Güney Yarım Küre'de geçen yıla göre artış olduğunu söyledi. Kuzey Yarım Küre'de de sadece biz değil, diğer ülkelerin de grip vakalarında bu sene yükselme olacağını belirtirken insanların grip aşılarını yaptırmalarını ihmal etmemeleri gerektiğine dikkat çekti.

Geçen sene az vaka görülmesinin sebeplerinden biri olarak grip aşısının önceki yıllara göre, daha fazla yapılması olarak gösterdi. 2 aşının aynı anda mı, kaç gün arayla mı yapılacağı konusunda Prof. Dr. Ceyhan; bunların aynı gün, birer gün arayla ya da 3 gün arayla istenilen şekilde yapılabileceğini söyledi. Bu yıl grip artı koronavirüs vakalarının görüleceğini belirten Prof. Dr. Ceyhan daha öncekilerden daha ağır bir grip ve koronavirüs tablosunun ortaya çıkacağını ifade etti.