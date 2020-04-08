İki yıldır aranan katil zanlısını jandarma yakaladı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan katil zanlısı, 2 yıl sonra saklandığı evde yakalandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde İl Jandarma Suç Araştırma Timi (JSAT) ile Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişiyi öldürmek suçundan 2 yıldır aranan Z.B. (51) isimli şahsın il dışında ikamet eden akrabalarının yanında saklandığı bilgisine ulaştı. JSAT ekibinin sürdürdüğü istihbarat çalışmalarında zanlının ilçeye bağlı köydeki evinde saklandığı tespit edildi.

Ev halklı jandarmayı oyalarken katil zanlısı kaçmaya çalıştı

Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve JSAT ekiplerince 3 Nisan 2020 günü köydeki eve operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, ev halkının kendilerini oyalamaya çalıştığı esnada Z.B.'nin evin arkasındaki pencereden atlayarak kaçmaya çalıştığını fark etti. Evin etrafını daha önceden kuşatan ekipler, firari şahsı kısa bir kovalamacanın ardından yakaladı.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Z.B., Keskin Adliyesindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA