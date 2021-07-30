İki yıldır birlikteydiler! Melisa Şenolsun - Umut Evirgen çifti yollarını ayırdı: "Kesin olarak bitti"

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile yollarını ayırdıktan sonra yine oyuncu olan Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlayan işletmeci Umut Evirgen dikkatleri üzerine çekmişti. Bir süredir ilişkilerini göz önünde yaşayan çiftten kötü haber geldi.

"BİR ARAYA GELME İHTİMALİMİZ YOK"

24 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun ile 31 yaşındaki Umut Evirgen'in ilişkilerini sessiz sedasız bir şekilde bitirdikleri öğrenildi. İlişkiyi bitirenin Melisa Şenolsun olduğu iddia edilirken, oyuncunun yakın çevresine, "Tekrar bir araya gelme ihtimalimiz yok. Kesin olarak bitti" dediği öğrenildi.

Şenolsun ve Evirgen'in dikkat çekmemek adına sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi sürdürdükleri ifade edildi.

Melisa Şenolsun - Umut Evirgen ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen neden ayrıldı?