İkili Bahis ne demek, TDK'ya göre İkili Bahis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İkili bahis ne demek? İkili bahis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ikili bahis kelimesi. Peki ikili bahis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ikili bahis nedir, ikili bahis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İKİLİ BAHİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İkili bahis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ikili bahis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- En az beş atın katıldığı ve üzerine bahis konulan bir koşuda birinci ve ikinci olan atları sırasıyla, altıdan fazla atın katıldığı koşuda ise sırasız olarak tahmin etme biçiminde oynanan oyun

