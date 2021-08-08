Ekranların yeni dizisi İkimizin Sırrı ilk bölümüyle ATV seyircisinin karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde İkimizin Sırrı 1. bölüm full, tek parça izle | ATV İkimizin Sırrı ilk bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

İKİMİZİN SIRRI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV İKİMİZİN SIRRI İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir.

Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir.

Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.

İKİMİZİN SIRRI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV İKİMİZİN SIRRI İLK BÖLÜM CANLI İZLE